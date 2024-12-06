Лавров назвал США главными создателями проблем в мире

Лавров: США намеренно создают проблемы в мире для собственной пользы Правительство Соединенных Штатов намеренно дестабилизирует ситуацию в мире, чтобы затем использовать выгоду от конфликтов в своих интересах, подчеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналисту Такеру Карлсону.