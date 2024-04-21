Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхем, все участницы Spice Girls на вечеринке по случаю дня рождения Виктории Бекхэм

Виктория Бекхэм ранее уже отпраздновала свое 50-летие в семейном кругу, но решила этим не ограничиваться и устроила также вечеринку в частном клубе Oswald's в Лондоне, куда пригласила многих звездных друзей.
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