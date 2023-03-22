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Обанкротился крупнейший британский производитель «молочных суррогатов»

Обанкротился крупнейший британский производитель «молочных суррогатов»

Крупнейшая британская компания производитель молочных суррогатов из фундука, миндаля и кокосового молока Innocent Drinks объявила, что прекращает выработку всего ассортимента безмолочных напитков, – сообщает 22 марта сетевое издание Agriland.

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