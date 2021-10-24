План раздела Франции 1793

Пропагандистская карта 1793 года с контурами раздела существенной части территории Франции.Желтым цветом отмечены территории, который должны были отойти Австрии и Испании,Зеленым отмечены территории, которые должны были отойти королю Сардинии.
Пропагандистская карта 1793 года с контурами раздела существенной части территории Франции.Желтым цветом отмечены территории, который должны были отойти Австрии и Испании,Зеленым отмечены территории, которые должны были отойти королю Сардинии.
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