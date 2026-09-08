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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мостовой о номинации Сафонова на приз имени Яшина: «Хорошо, что он попал в список, но выиграть нереально. Надо было ему со сборной что-то сделать, а Россия не участвовала в ЧМ»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на включение  Матвея Сафонова в число номинантов на приз лучшему вратарю года по версии France Football.

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