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Станислав Садальский

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"Городу первой любви" 54 года, ее не показывают, а жаль… я жил этой ролью по-настоящему

"Городу первой любви" 54 года, ее не показывают, а жаль… я жил этой ролью по-настоящему

Это кадр из моего самого первого фильма «Город первой любви» Маноса Захариаса , в котором я сыграл солдата Владика Сергеева, почти мальчика, которого убивают…Картине уже 54 года, ее не показывают, а жаль, я жил этой ролью по-настоящему.

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