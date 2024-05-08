"Городу первой любви" 54 года, ее не показывают, а жаль… я жил этой ролью по-настоящему

Это кадр из моего самого первого фильма «Город первой любви» Маноса Захариаса , в котором я сыграл солдата Владика Сергеева, почти мальчика, которого убивают…Картине уже 54 года, ее не показывают, а жаль, я жил этой ролью по-настоящему.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии