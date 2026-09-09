Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Генерал воровал бензин цистернами, пока вся Россия стоит в очередях: Патрулям сказали – заправляйтесь "на свои"

Генерал воровал бензин цистернами, пока вся Россия стоит в очередях: Патрулям сказали – заправляйтесь "на свои"

Автор: Александр Тагиров Полицейские заправляли служебные автомобили на личные деньги, в городах сократили количество патрулей ППС.

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Профиль пользователя Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Проще говоря генерал-майор Мальков был председателем конкурсной комиссии и используя свое служебное положение мог оказывать давление на участников конкурсов и тендеров при закупке топлива, по сути определял, закупочные цены у производителей на ГСМ в регионе. Далее сговор с топ-менеджерами ПАО «Евротранс» и бензин по завышенным ценам продавался на АЗС.
Финансовые преступления всегда оставляют следы в виде бухгалтерских отчетностей. И когда был назначен новый первый зам. министра внутренних дел РФ — А. Курносенко... всё "вскрылось". Схема то ясная - вывод: чаще нужно менять замов.

Профиль пользователя ninikooo Митусова
ninikooo Митусова

ЖКХ, Министерство образования, Министерство культуры, Министерство  сельского хозяйства, Министерство здравоохранения, МВД-  ведомства, которыми  управляют неграмотные и жадные люди и вся их « команда»- им под стать. Не пора ли сделать « чистку в этих ведомствах», освободив от казнокрадов и тупых руководителей- врагов коренных россиян?!