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Уход за кожей по фазам Луны

Уход за кожей по фазам Луны

Людей всегда интересовала Луна, ведь она почти рядом, пристально смотрит в ночное окно, но одновременно с этим остается так далеко! И многим в прошлом и настоящем всегда хотелось хоть немного к ней приблизиться, рассмотреть ее внимательнее, понять.

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