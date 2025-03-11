В Казани суд встал на сторону магазина в споре из-за акции «1+1»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» На судебном участке №5 по Советскому району Казани мировой судья рассмотрел гражданское дело по спору о защите прав потребителей из-за акции «1+1», прошедшей в одном из магазинов одежды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии