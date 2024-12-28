Русские правила Знала, что больна туберкулёзом и ВИЧ, но готовила школьникам еду: Работа была важнее детей В Приморье бизнесмен нанял готовить еду школьникам женщину с букетом заразных заболеваний.
"Меня трясет каждый раз, когда я думаю об этом": Узбечка с поддельной медицинской книжкой заразил школьников туберкулезом
Комментарии
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Валентина БогдановаШирочкина
А ведь делала она это осознанно.... Знала, что больна такими страшными болезнями и....пошла именно в школу! У детей организм не окрепший, слабый.... ЗАРАЖАЛА!!!
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3 час.
лина любимцева
У "своих" и купила поддельную медицинскую книжку. За один заход. Какой все-таки БАРДАК ТВОРИТСЯ В РОССИИ!! Бесхвостые правят?!!
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3 час.
лл
лина любимцева
А вы знаете, что по всей России стали образовывать так называемые "Комбинаты питания". Что это такое, эти комбинаты? Это такие комбинаты, где централизованно готовят еду для школ и детских садиков. И в основном там работают мигранты. Качество еды отвратительно, кто там следит за гигиеной и санитарией, страшно даже представить. А делалось это с целью ЭКОНОМИИ. Раньше в каждой школе и детском садике были свои кухни, прямо там и готовили еду для детей. Качество еды ежедневно проверял и директор, и медик. И строго следили за всем. А сейчас ШАЛЯЙ-ВАЛЯЙ! Кто и когда видел, чтобы мигранты соблюдали гигиену и санитарию?!! Да они понятия не имеют, что это такое!!! ТО И ИМЕЕМ! Имеем узбечку с туберкулезом и ВИЧ, которая готовит для наших детей в школе или садике... ДОКАТИЛИСЬ!!
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2 час.
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