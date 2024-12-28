"Меня трясет каждый раз, когда я думаю об этом": Узбечка с поддельной медицинской книжкой заразил школьников туберкулезом

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лина любимцева

А вы знаете, что по всей России стали образовывать так называемые "Комбинаты питания". Что это такое, эти комбинаты? Это такие комбинаты, где централизованно готовят еду для школ и детских садиков. И в основном там работают мигранты. Качество еды отвратительно, кто там следит за гигиеной и санитарией, страшно даже представить. А делалось это с целью ЭКОНОМИИ. Раньше в каждой школе и детском садике были свои кухни, прямо там и готовили еду для детей. Качество еды ежедневно проверял и директор, и медик. И строго следили за всем. А сейчас ШАЛЯЙ-ВАЛЯЙ! Кто и когда видел, чтобы мигранты соблюдали гигиену и санитарию?!! Да они понятия не имеют, что это такое!!! ТО И ИМЕЕМ! Имеем узбечку с туберкулезом и ВИЧ, которая готовит для наших детей в школе или садике... ДОКАТИЛИСЬ!!