ИИ проверит паспорт. И узнает подделку

Smart Engines разрабатывает искусственный интеллект для выявления поддельных документовРоссийская технологическая компания Smart Engines совершила значительный\u000Aпрорыв, обучив искусственный интеллект (ИИ) выявлять манипуляции с официальными\u000Aдокументами, такими как доверенности и судебные приказы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии