В Тверской области обезвредили беспилотник

В Торжокском районе Тверской области обезвредили БПЛА, сообщили в правительстве региона. «26 ноября в Торжокском районе Тверской области обезврежен беспилотный летальный аппарат», — говорится в сообщении.
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