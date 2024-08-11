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  • Ольга
    Вот именно! Опять плен, их и так уже девать некуда. Вроде речь шла о ликвидации?В Курской области...
  • Ed Red
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Врио губернатора Смирнов: в Курской области работают системы ПВО

Врио губернатора Смирнов: в Курской области работают системы ПВО

В Курской области объявлена ракетная опасность, работают системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

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