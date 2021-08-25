В Рио-де-Жанейро полиция задержала двух французов, забравшихся на статую Христа-Искупителя

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 авг - РИА Новости. Власти Бразилии задержали двух французов, забравшихся без разрешения на самый верх статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро, сообщает газета O Globo со ссылкой на полицию.
Популярные статьи
- Лариса Ницой: когда крестили Русь, Московии еще и близко не было, Земля даже беременной ею не была (Главред, Украина)
- Тихановская призвала МВФ заморозить миллиард долларов СДР, выделенных Белоруссии в 2021 году
- Кремень и Литинский похвастались «победой»: на Днепропетровщине отменили региональный статус русского языка
Свежие комментарии