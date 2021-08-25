Мировое обозрение

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В Рио-де-Жанейро полиция задержала двух французов, забравшихся на статую Христа-Искупителя

В Рио-де-Жанейро полиция задержала двух французов, забравшихся на статую Христа-Искупителя

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 авг - РИА Новости. Власти Бразилии задержали двух французов, забравшихся без разрешения на самый верх статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро, сообщает газета O Globo со ссылкой на полицию.

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