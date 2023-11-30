Главком нацистских формирований киевского режима Валерий Залужный вступил в переговорный процесс с представителем генералитета Соединённых Штатов Чарльзом Брауном, поделившись с ним сведениями о том, как проходит задействование разнообразных видов оружия на территории государства.
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