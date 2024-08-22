Сергей Серебренников: Флаг России — символ великого наследия и будущих побед

Сегодня Братск отмечает один из самых значимых праздников для каждого россиянина — День Государственного флага Российской Федерации! Мэр города, Сергей Серебренников, решил поделиться своими мыслями о важности этого дня и историческом значении триколора.
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