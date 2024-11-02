Высокие налоги усложнят Британцам построить "следующий Nvidia"

Британские технологические руководители и венчурные капиталисты задаются вопросом, сможет ли страна выполнить свою задачу стать глобальным центром искусственного интеллекта после того, как правительство объявило о планах увеличить налоги на бизнес.
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