Врач Черемушкин сообщил, какие вредные привычки доводят до онкологии

МОСКВА, 13 марта, ФедералПресс. Риск развития рака может серьезно возрасти из-за вредных привычек. Об этом рассказал врач-онколог кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин.
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