Сегодня тамбовчане празднуют Прощёное воскресенье

В этом году Прощеное воскресение празднуется 17 марта, накануне первого дня Великого поста. У данного православного праздника нет определенной даты в календаре, потому что начало поста выпадает на разные дни февраля или марта, в зависимости от даты Воскресения Христова - Пасхи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии