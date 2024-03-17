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Новости Тамбова

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Сегодня тамбовчане празднуют Прощёное воскресенье

Сегодня тамбовчане празднуют Прощёное воскресенье

В этом году Прощеное воскресение празднуется 17 марта, накануне первого дня Великого поста. У данного православного праздника нет определенной даты в календаре, потому что начало поста выпадает на разные дни февраля или марта, в зависимости от даты Воскресения Христова - Пасхи.

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