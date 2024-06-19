БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Особенности применения береговой ракетной системы «Бастион» в ходе спецоперации

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Один из первых эпизодов применения БРК "Бастион" в Спецоперации, март 2022 г. В рамках текущей Спецоперации российские вооруженные силы используют практически все современные образцы техники и вооружения.

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