В российских регионах прошла массовая атака украинских беспилотников

Что известно сейчас: В 08: 37 по московскому времени Собянин сообщил об уничтожении первых двух беспилотников, летевших на Москву, в Раменском городском округе Мэра сообщил в своем Telegram-канале, что московские ПВО сбили 32 беспилотника, летевших на город В Раменском после падения беспилотников загорелись два дома в поселке Становое По сообщению Андрея Воробьева, от осколков пострадала 52-летняя женщина, сейчас она в реанимации Ограничения на работу аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский сняты На запасные аэродромы ушли 36 рейсов во время утреннего ограничения работы аэропортов Москвы По данным Минобороны, с 07:00 до 10:00 по московскому времени, средствами ПВО всего перехвачены и уничтожены70 украинских БПЛА: 34 сбито над территорией Московской области, 14 – над территорией Брянской, над территориями Орловской и Калужской сбито семь и шесть над территорией Курской и два над территорией Тульской областей .