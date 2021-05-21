В Рязани из-за перекрытия Касимовского шоссе изменится движение транспорта

Из-за перекрытия изменилось движение транспорта: Автобусы №4 на участке пути между остановками «Большая улица» и «Автобусный парк» следуют по улице Советской Армии, проезду Яблочкова, улицам Радиозаводской, Новой (в прямом и обратном направлении), далее по своим маршрутам; №6 на участке пути между остановками «Кинотеатр Октябрь» и «Автобусный парк» следуют по улице Советской Армии, проезду Яблочкова, улицам Радиозаводской, Новой (в прямом и обратном направлении), далее по своим маршрутам; №№8, 16 на участке пути между остановками «улица Грибоедова» и «улица Советской Армии» следуют по улице Есенина, Солотчинскому шоссе, Муромскому шоссе, улице Советской Армии (в прямом и обратном направлении), далее по своим маршрутам; №№20, 23 на участке пути между остановками «Большая улица» и «Кальное» следуют по улицам Советской Армии, Новосёлов, Тимуровцев, Касимовскому шоссе (в прямом и обратном направлении), далее по своим маршрутам; №17 на участке пути между остановками «Кинотеатр Октябрь» и «Кальное» следуют по улицам Новосёлов, Тимуровцев, Касимовскому шоссе (в прямом и обратном направлении), далее по своему маршруту.