Япония введет санкции против компаний из Индии, КНР, ОАЭ и Узбекистана из-за РФ

Правительство Японии введет санкции против компаний из Индии, Китайской Народной Республики, Объединенных Арабских Эмиратов и Узбекистана, которые якобы обходят антироссийские рестрикции, введенные из-за украинского конфликта.
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