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Американский сценарий «полёта на Луну»

Американский сценарий «полёта на Луну»

Одним из первых усомнился в реальности лунной программы НАСА американский исследователь Билл Кейсинг, принимавший участие в создании двигателей F-1 для американских космических кораблей, задействованных в миссии "Аполлон".

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