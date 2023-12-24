Американский сценарий «полёта на Луну»

Одним из первых усомнился в реальности лунной программы НАСА американский исследователь Билл Кейсинг, принимавший участие в создании двигателей F-1 для американских космических кораблей, задействованных в миссии "Аполлон".
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