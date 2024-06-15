Непроданных автомобилей Tesla так много, что их можно увидеть с орбиты Максим МорозовНаступает кошмарный год для Tesla, и инвесторы насторожены после того, как Илон Маск объявил, что более дешевый легковой автомобиль следующего поколения появится не раньше следующего года.
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