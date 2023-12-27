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Лолита рассказала, что зрители потребовали убрать ее из новогодних программ

Лолита рассказала, что зрители потребовали убрать ее из новогодних программ

Это произошло из-за «голой» вечеринки.20 декабря блогер Анастасия Ивлеева устроила «голую» скандальную вечеринку в московском клубе «Мутабор», после чего зрители потребовали от русской певицы Лолиты Милявской отказаться от участия в новогодних шоу.

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Комментарии
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Иван
А эту молодящуюся двойную Зрадницу, давно пора отправить в Киев, кзеле-пусть посадит...
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16 час.
ГБ
Геннадий Бережнов
А зрители потребовали убрать ее из новогодних программ и это справедливо! Они не уверены, что она не начнёт ползать под ёлкой! Какой позорище 60 летней тётке и её наряду под Новый год и ползающей по полу.
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15 час.

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