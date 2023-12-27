Лолита рассказала, что зрители потребовали убрать ее из новогодних программ

Это произошло из-за «голой» вечеринки.20 декабря блогер Анастасия Ивлеева устроила «голую» скандальную вечеринку в московском клубе «Мутабор», после чего зрители потребовали от русской певицы Лолиты Милявской отказаться от участия в новогодних шоу.
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