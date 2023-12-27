Лолита рассказала, что зрители потребовали убрать ее из новогодних программ

ГБ

Геннадий Бережнов

А зрители потребовали убрать ее из новогодних программ и это справедливо! Они не уверены, что она не начнёт ползать под ёлкой! Какой позорище 60 летней тётке и её наряду под Новый год и ползающей по полу.