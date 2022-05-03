3 и 5 мая в Севастополе будет ограничено движение транспорта: как проехать?

В связи с проведением репетиций военного парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 78-й годовщине освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков в Севастополе ограничат движение транспорта 3 и 5 мая.
В связи с проведением репетиций военного парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 78-й годовщине освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков в Севастополе ограничат движение транспорта 3 и 5 мая.
Свежие комментарии