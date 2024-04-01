В рамках уголовного дела, инициированного Генеральной прокуратурой, судебные приставы арестовали имущество и активы родственников экс-депутата Вадима Белоусова и… Судебные приставы арестовали имущество «Макфа» на 100 трлн рублей — что случилось .
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