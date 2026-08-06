Жительница Ярославля спряталась в магазине от мужчины с пистолетом

Ярославца-дебошира, который угрожал женщине пистолетом, задержали сотрудники полиции. Вечером 3 августа жительница Ярославля, проходя мимо подъезда на улице Белинского, учуяла запах дыма и зашла проверить, все ли в порядке.
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