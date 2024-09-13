Что будет с новогодними каникулами 2024-2025 для рабочих: из-за обстановки и ради россиян совершен перенос выходных Ольга БезродняяВласти приняли решение перенести выходные дни, которые законно считаются новогодними каникулами, заботясь о здоровье россиян и учитывая текущую ситуацию в стране.