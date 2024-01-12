Стала известна истинная причина ухода из жизни легендарного Юрия Соломина – спасти не удалось бы в любом случае

Сегодня стало известно о смерти 88-летнего Юрия Соломина. Предварительная причина кончины — почечная недостаточность на фоне перенесённого ранее инсульта с обширным поражением височной области и множественными кровоизлияниями в мозг.
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