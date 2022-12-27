Наш потерянный мир

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Удерживая позиции шесть часов: новые истории мужества российских военных в зоне СВО

Удерживая позиции шесть часов: новые истории мужества российских военных в зоне СВО

В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих. Бойцы проявляют храбрость и профессионализм, демонстрируют слаженность и тактическую выучку в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине.

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