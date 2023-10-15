Эксперт рассказал, у кого больше шансов не ослепнуть при неизлечимой глаукоме

Эксперт рассказал, у кого больше шансов не ослепнуть при неизлечимой глаукомеШансов не ослепнуть при неизлечимой глаукоме больше у возрастных пациентов, нежели у молодых, так как заболевание протекает от пяти до 20 лет, прежде чем наступает слепота.
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