Эксперт рассказал, у кого больше шансов не ослепнуть при неизлечимой глаукоме

Эксперт рассказал, у кого больше шансов не ослепнуть при неизлечимой глаукомеШансов не ослепнуть при неизлечимой глаукоме больше у возрастных пациентов, нежели у молодых, так как заболевание протекает от пяти до 20 лет, прежде чем наступает слепота.