Демонтаж моста прошел успешно: попадание с точностью до 1 метра (на западе скрипят зубами)

Всё идёт по плану, на ошибках учатся наши командиры при планировании и исполнении военных операций. Отрадно что активно заработало "подполье" с указанием целей ВСУ в тылу. Настало время - "убиваем" инфраструктуру эл. энергетики. Наносим удары по узловым станциям ж/д. Командованию виднее когда массово ударить по мостам.

Sergiy Che

"...Еще вчера они утверждали: "У России осталось ракет на два дня", а сегодня уже завели другую песню: "Украина сможет продержаться лишь до конца апреля, и только в обороне" © а такие хныкалки как Волкотруб ещё и подвывали что "Рашка фсё - скоро последние микросхемы со стиральных машин доковыряют и ракеты не полетять... ужОс-ужОс!"))