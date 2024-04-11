Очередная победа российских парней – они ювелирно точно вынесли мост. По жалобам с той стороны, с точностью до одного метра! Никто в мире не может похвастаться такой тонкой работой.
Демонтаж моста прошел успешно: попадание с точностью до 1 метра (на западе скрипят зубами)
Комментарии
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Игорь Кузнецов
Всё идёт по плану, на ошибках учатся наши командиры при планировании и исполнении военных операций. Отрадно что активно заработало "подполье" с указанием целей ВСУ в тылу. Настало время - "убиваем" инфраструктуру эл. энергетики. Наносим удары по узловым станциям ж/д. Командованию виднее когда массово ударить по мостам.
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2 час.
Валерий Вовкотруб
Крымский мост Украина взрывала дважды, а мосты через Днепр до сих пор целёхоньки.
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1 час.
Sergiy Che
"...Еще вчера они утверждали: "У России осталось ракет на два дня", а сегодня уже завели другую песню: "Украина сможет продержаться лишь до конца апреля, и только в обороне" © а такие хныкалки как Волкотруб ещё и подвывали что "Рашка фсё - скоро последние микросхемы со стиральных машин доковыряют и ракеты не полетять... ужОс-ужОс!"))
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50 мин.
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