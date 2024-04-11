Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Демонтаж моста прошел успешно: попадание с точностью до 1 метра (на западе скрипят зубами)

Демонтаж моста прошел успешно: попадание с точностью до 1 метра (на западе скрипят зубами)

Очередная победа российских парней – они ювелирно точно вынесли мост. По жалобам с той стороны, с точностью до одного метра! Никто в мире не может похвастаться такой тонкой работой.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Всё идёт по плану, на ошибках учатся наши командиры при планировании и исполнении военных операций. Отрадно что активно заработало &quot;подполье&quot; с указанием целей ВСУ в тылу. Настало время - &quot;убиваем&quot; инфраструктуру эл. энергетики. Наносим удары по узловым станциям ж/д. Командованию виднее когда массово ударить по мостам.
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2 час.
Валерий Вовкотруб
Крымский мост Украина взрывала дважды, а мосты через Днепр до сих пор целёхоньки.
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1 час.
Sergiy Che
&quot;...Еще вчера они утверждали: &quot;У России осталось ракет на два дня&quot;, а сегодня уже завели другую песню: &quot;Украина сможет продержаться лишь до конца апреля, и только в обороне&quot; ©  а такие хныкалки как Волкотруб ещё и подвывали что &quot;Рашка фсё - скоро последние микросхемы со стиральных машин доковыряют и ракеты не полетять... ужОс-ужОс!&quot;))
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