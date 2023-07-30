Путин поздравил Винер с 75-летием: «С вашим именем связаны яркие, незабываемые страницы истории отечественного и мирового спорта»

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«Уважаемая Ирина Александровна! Поздравляю Вас с юбилейным Днем рождения. С Вашим именем, плодотворной тренерской, наставнической деятельностью связаны яркие, незабываемые страницы истории отечественного и мирового спорта, блистательные победы российских гимнасток на самых престижных международных соревнованиях, Олимпийских играх.