О бесполезно потраченном времени: что происходит на границе Ленобласти с Эстонией

Пеший переход превращается во все большее испытание. «РосБалт» уже не раз писал об этом. Но после нашей недавней публикации появилось еще одно нововведение: теперь Эстония в некоторые выходные закрывает границу с 23:00 пятницы до 07:00 понедельника.