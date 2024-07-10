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О бесполезно потраченном времени: что происходит на границе Ленобласти с Эстонией

О бесполезно потраченном времени: что происходит на границе Ленобласти с Эстонией

Пеший переход превращается во все большее испытание. «РосБалт» уже не раз писал об этом. Но после нашей недавней публикации появилось еще одно нововведение: теперь Эстония в некоторые выходные закрывает границу с 23:00 пятницы до 07:00 понедельника.

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