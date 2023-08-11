Царьград

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Регулярное употребление грибов наполовину снижает риск развития слабоумия

Регулярное употребление грибов наполовину снижает риск развития слабоумия

Минимально необходимая доза грибов для защиты интеллекта - 300 граммов в неделю.Ученые из китайского Центрального Южного университета лесного хозяйства и технологий выявили связь между регулярным употреблением в пищу грибов и снижением интеллекта.

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