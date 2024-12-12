Первую партию УАЗ «Патриот» привезли на Кубу

Полтора десятка новых внедорожников УАЗ «Патриот» поступили на Кубу. Как рассказали «Известиям» представители Ульяновского автозавода 12 декабря, кубинская сторона получила новую партию машин для администраций местных провинций.
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