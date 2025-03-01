Сийярто счел действия Трампа на встрече с Зеленским лучшим моментом за три года

Выступление президента США Дональда Трампа на очных переговорах с украинским коллегой Владимиром Зеленским стало "самым великолепным событием" за последние три года, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
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