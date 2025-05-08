Глава президиума БиГ прибыла в Москву на празднование 80-летия Победы

РИА Новости/Алексей Даничев Председатель президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович 8 мая прибыла в Москву для участия в торжествах, которые приурочены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ).
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