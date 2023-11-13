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В Европу вернулась Хрустальная ночь: политики благославляют погромы

В Европу вернулась Хрустальная ночь: политики благославляют погромы

85 лет назад Гитлер впервые показал свое лицо, поддержав массовую расправу, с тех пор 9 ноября отмечается как День борьбы с фашизмом Михаил Зубов На фото: министра иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу (Фото: IMAGO/Urmas Luik/TASS) Материал комментируют: Богдан Безпалько В ночь с 9 на 10 ноября 1938 года в Нюрнберге и синхронно еще в нескольких городах Германии прошли еврейские погромы, убито, по разным оценкам, от 100 до 450 человек, разгромлены магазины.

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