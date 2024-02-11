Песков: у Москвы были опасения "гонений" Запада на Карлсона еще до интервью

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля были опасения, что еще до начала интервью с президентом РФ Владимиром Путиным на Западе появятся "гонения" на журналиста Такера Карлсона.
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