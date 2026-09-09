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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ислам Махачев: «Может, это был его план: смягчить меня, подружиться. После боя можно пожать руку и обменяться респектом, но не до боя»

Ислам Махачев прокомментировал поведение Иэна Гэрри перед боем. «С таким соперником сложно драться, когда он все 25 минут выжидает, мало идет вперед, просто выжидает.

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