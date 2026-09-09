Ислам Махачев: «Может, это был его план: смягчить меня, подружиться. После боя можно пожать руку и обменяться респектом, но не до боя»

Ислам Махачев прокомментировал поведение Иэна Гэрри перед боем. «С таким соперником сложно драться, когда он все 25 минут выжидает, мало идет вперед, просто выжидает.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Тарханов о дисква...
- ВВ Роднина о победах...
- Мовсисян о Москве...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым