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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Каролина» и Майк Райлли подписали новый контракт на год – двусторонний. У 33-летнего защитника 460 матчей в регулярках НХЛ

« Каролина » подписала новый контракт с защитником Майком Райлли.  Соглашение с 33-летним игроком является двусторонним.

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