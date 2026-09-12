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Мостовой – в запасе «Локомотива» на матч с «Зенитом». Арендованный у петербуржцев вингер ранее забил победный гол «Балтике»

Андрей Мостовой не попал в стартовый состав « Локомотива » на матч с « Зенитом » в 8-м туре Альфа-Банк РПЛ .

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