Простые десерты из ямальской морошки, которые можно приготовить дома

На Ямале наступил сезон сбора морошки. Уже в конце июля жители округа начали собирать ягоду ведрами. Помимо неоспоримой пользы морошки в свежем виде, ее можно заготовить на несколько месяцев вперед, а также приготовить в виде десерта.
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