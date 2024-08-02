Простые десерты из ямальской морошки, которые можно приготовить дома

На Ямале наступил сезон сбора морошки. Уже в конце июля жители округа начали собирать ягоду ведрами. Помимо неоспоримой пользы морошки в свежем виде, ее можно заготовить на несколько месяцев вперед, а также приготовить в виде десерта.