СМИ узнали, что ждет миноритариев Yandex

Нидерландская компания Yandex N.V. планирует предложить выкуп акций держателям, которые не захотят или не смогут принять участие в предложении от новых владельцев российского холдинга «Яндекс», узнал журнал Forbes.
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