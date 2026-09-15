Полумарафон в Нью-Джерси превратился в заплыв из-за затопленной улицы

Участники полумарафона Paramus Racefaster Half Marathon в Нью-Джерси попали в зону наводнения. Об этом сообщила газета The New York Times .
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