Выплаты, о которых стоит знать. В России напомнили о пособиях и льготах для семей с детьми

Узнать о доступных мерах поддержки можно через "Госуслуги" Российские семьи в 2026 году могут рассчитывать на ряд мер государственной поддержки — от единовременного пособия при рождении ребенка и материнского капитала до семейной налоговой выплаты и социального контракта.