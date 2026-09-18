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Выплаты, о которых стоит знать. В России напомнили о пособиях и льготах для семей с детьми

Выплаты, о которых стоит знать. В России напомнили о пособиях и льготах для семей с детьми

Узнать о доступных мерах поддержки можно через "Госуслуги" Российские семьи в 2026 году могут рассчитывать на ряд мер государственной поддержки — от единовременного пособия при рождении ребенка и материнского капитала до семейной налоговой выплаты и социального контракта.

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