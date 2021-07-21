БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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ВОЕННОЕ ОСВОЕНИЕ ОДЕССЫ ИДЁТ ПОЛНЫМ ХОДОМ

ВОЕННОЕ ОСВОЕНИЕ ОДЕССЫ ИДЁТ ПОЛНЫМ ХОДОМ

Лада КАРАСИК   10 июля закончились очередные учения НАТО Sea Breeze  2021. Посольство США на Украине сообщило о рекордном количестве стран-участников: 32 страны из 6 континентов, 5000 военных, 32 корабля, 40 самолетов, 18 команд специальных операций и дайвинга.

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Татьяна Хмеленина
ну чтожь одесситы то все молчат?

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